Тяжёлый удар по промышленности: украинские ГОКи останавливают работу из-за атак и блокады (ВИДЕО)

Тяжёлый удар по промышленности: украинские ГОКи останавливают работу из-за атак и блокады. Полтавский горно-обогатительный комбинат с понедельника останавливает свою работу на 10–20 дней из-за тяжелой ситуации и морской блокады, заявил представитель предприятия на заседании парламентской комиссии.