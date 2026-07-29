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Русская весна

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Тяжёлый удар по промышленности: украинские ГОКи останавливают работу из-за атак и блокады (ВИДЕО)

Тяжёлый удар по промышленности: украинские ГОКи останавливают работу из-за атак и блокады (ВИДЕО)

Тяжёлый удар по промышленности: украинские ГОКи останавливают работу из-за атак и блокады. Полтавский горно-обогатительный комбинат с понедельника останавливает свою работу на 10–20 дней из-за тяжелой ситуации и морской блокады, заявил представитель предприятия на заседании парламентской комиссии.

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