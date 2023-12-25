Пять детей с отравлением из детского лагеря в Крыму остаются в больнице

Часть детей из лагеря «Юность» в Евпатории продолжают лечение. Об этом сообщили в Минздраве РК. Фото: Наталья Сомова«На сегодняшний день стационарное лечение продолжают пять детей, их состояние удовлетворительное», — рассказали в пресс-службе.