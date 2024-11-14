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В Иране откроют клинику для лечения женщин, отказывающихся носить хиджаб

В Иране откроют клинику для лечения женщин, отказывающихся носить хиджаб

В Иране отказывающим носить хиджаб женщинам начнут оказывать психологическую помощь. Об этом 14 ноября сообщила глава иранского департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби.

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