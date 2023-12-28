Аналитики ожидают полное восстановление рынка IPO в Гонконге на следующий год

Ожидается, что рынок IPO Гонконга восстановится в следующем году после спада 2023-го года. Власти КНР негласно запретили новые размещения акция, чтобы не провоцировать инвесторов на вывод капитала из существующих позиций, тем самым вызывая распродажи и падение фондовых индексов.