Николай Пархитько, доцент РУДН и Финансового университета при Правительстве РФ, в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что главы стран Евросоюза намерены попросить Владимира Зеленского смягчить публичную риторику в адрес президента США Дональда Трампа.