Николай Пархитько, доцент РУДН и Финансового университета при Правительстве РФ, в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что главы стран Евросоюза намерены попросить Владимира Зеленского смягчить публичную риторику в адрес президента США Дональда Трампа.
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