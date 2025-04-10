В детской школе искусств имени Баха пройдут «выходные открытых дверей»

Во всех московских школах искусств впервые пройдет акция «Выходные открытых дверей». В течение двух дней – 12 и 13 апреля с 10:00 до 19:00 – родителям и будущим ученикам расскажут о направлениях обучения, сроках проведения приемной кампании, программах образования и занятости ребенка.