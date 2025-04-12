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Позитив для оптимистов

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Открылся сундук с марионетками…

Открылся сундук с марионетками…

Наверное многие помнят ту самую Надю Савченко, которая сначала стала одной из первых сложивших оружие и поднявших руки боевинь.

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