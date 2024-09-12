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Царьград

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В Пентагоне ошиблись и заявили о готовности помогать России защищать суверенитет

В Пентагоне ошиблись и заявили о готовности помогать России защищать суверенитет

Пентагон по ошибке заявил о готовности США помогать России защищать суверенитет.Официальный представитель минобороны США заявил о готовности американских властей помочь России в защите ее суверенитета.

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