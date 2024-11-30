В Перу обнаружили обсидиановое оружие неизвестной цивилизации

Межнациональная команда исследователей под руководством Джалхо Дуланто из Папского католического ВУЗа в Перу рассказала об обнаружении обсидиановых наконечников культуры Пайхан, сообщается в издании Antiquity.
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