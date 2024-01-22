Пожар на рынке в Самаре: тысячи квадратных метров в огне Елена ГалицкаяСегодня, 22 января 2024 года, по информации Telegram-канала МЧС России, в Самаре произошел масштабный пожар, охвативший площадь около тысячи квадратных метров.