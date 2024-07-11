Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Не сомневайтесь". На саммите НАТО Байден сделал смехотворные заявления по Украине. О чем же говорил оторванный реальности президент?

"Не сомневайтесь". На саммите НАТО Байден сделал смехотворные заявления по Украине. О чем же говорил оторванный реальности президент?

© AP Photo / Evan Vucci  На саммите НАТО президент США Джо Байден объявил, что страны альянса предоставят Украине пять новых стратегических систем ПВО.

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Комментарии
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AP
Andrej Popp
Башни Близнецы ВЗОРВАНЫ ЦРУ США ! И весь мир об этом знает, НО ........... почему-то молчит. США НИКОГДА НЕ БЫЛИ НА Луне. Все об этом знают, но почему-то угодливо пищат БЫЛИ. Доллар США не годен даже задницу подтирать, а полмира сидит на нем, как наркоман на игле. Государство-УБИЙЦА США творят что хотят и полмира угодливо им поддакивает. И безропотно идут на заклание, если они чем-то не понравились США. США ЛГУТ в открытую, все знают, что США ЛГУТ и .............. униженно шепчут *ах, как вы правы!*. ПОЧЕМУ .............. и ДОКОЛЕ ???
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13 час.
Надежда
&quot;Он демонстрирует, что ключевая истина альянса сильна так же, как и 75 лет назад: вместе мы сильнее.&quot; Байдед &quot;забыл&quot; сказать, что над всеми стоит америка и управляет глупыми марионетками, которые добровольно-принудительно отдали заокеанским бандитам свои золотовалютные запасы, а при появлении желания забрать свое обратно им говорят: &quot;Мы вас знаем, но видим в первый раз&quot;!)☺️
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13 час.
Надежда
Представьте, вот взять и &quot;свалить&quot; гегемонию доллара, произойдет ведь полный коллапс во всем мире! Необходимо сначала подготовить альтернативу, а затем уже &quot;валить&quot; зеленую туалетную бумагу!)
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13 час.

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