© AP Photo / Evan Vucci На саммите НАТО президент США Джо Байден объявил, что страны альянса предоставят Украине пять новых стратегических систем ПВО.
"Не сомневайтесь". На саммите НАТО Байден сделал смехотворные заявления по Украине. О чем же говорил оторванный реальности президент?
Комментарии
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AP
Andrej Popp
Башни Близнецы ВЗОРВАНЫ ЦРУ США ! И весь мир об этом знает, НО ........... почему-то молчит. США НИКОГДА НЕ БЫЛИ НА Луне. Все об этом знают, но почему-то угодливо пищат БЫЛИ. Доллар США не годен даже задницу подтирать, а полмира сидит на нем, как наркоман на игле. Государство-УБИЙЦА США творят что хотят и полмира угодливо им поддакивает. И безропотно идут на заклание, если они чем-то не понравились США. США ЛГУТ в открытую, все знают, что США ЛГУТ и .............. униженно шепчут *ах, как вы правы!*. ПОЧЕМУ .............. и ДОКОЛЕ ???
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13 час.
Надежда
"Он демонстрирует, что ключевая истина альянса сильна так же, как и 75 лет назад: вместе мы сильнее." Байдед "забыл" сказать, что над всеми стоит америка и управляет глупыми марионетками, которые добровольно-принудительно отдали заокеанским бандитам свои золотовалютные запасы, а при появлении желания забрать свое обратно им говорят: "Мы вас знаем, но видим в первый раз"!)☺️
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13 час.
Надежда
Представьте, вот взять и "свалить" гегемонию доллара, произойдет ведь полный коллапс во всем мире! Необходимо сначала подготовить альтернативу, а затем уже "валить" зеленую туалетную бумагу!)
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13 час.
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