"Не сомневайтесь". На саммите НАТО Байден сделал смехотворные заявления по Украине. О чем же говорил оторванный реальности президент?

AP

Andrej Popp

Башни Близнецы ВЗОРВАНЫ ЦРУ США ! И весь мир об этом знает, НО ........... почему-то молчит. США НИКОГДА НЕ БЫЛИ НА Луне. Все об этом знают, но почему-то угодливо пищат БЫЛИ. Доллар США не годен даже задницу подтирать, а полмира сидит на нем, как наркоман на игле. Государство-УБИЙЦА США творят что хотят и полмира угодливо им поддакивает. И безропотно идут на заклание, если они чем-то не понравились США. США ЛГУТ в открытую, все знают, что США ЛГУТ и .............. униженно шепчут *ах, как вы правы!*. ПОЧЕМУ .............. и ДОКОЛЕ ???