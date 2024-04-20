7 удивительных мест Чукотки

На территории, сопоставимой по размерам с Турцией, можно увидеть бесконечные стада оленей, поиграть в салочки с китами, поупражняться в искусстве битбоксинга с моржами и нерпами и полюбоваться поразительным малиновым закатом.
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