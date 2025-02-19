Будет вкусно
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Будет вкусно

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Мука + вода и масло. Никто не верит что я готовлю их так легко. Самые пузырчатые Чебуреки

Мука + вода и масло. Никто не верит что я готовлю их так легко. Самые пузырчатые Чебуреки

Чебуреков много не бывает) Самый удачный рецепт. Необыкновенно вкусная, нежная и сочная начинка, тоненькое, хрустящее и пузырчатое тесто.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Если добавляем уксус в тесто, то наверное нужна сода?
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23 час.
Татьяна Григорьева
Ни в коем случае соду нельзя. Это не пирожки. ) Я делала недавно с уксусом чебуреки по похожему рецепту - отличные получились. Хрустящие, пузырчатые, слоистые.
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20 час.
Людмила Кулешова
А я добавляю 1 ст. л водки
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17 час.
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