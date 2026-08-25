RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

18 подписчиков

Средняя пенсия неработающих россиян выросла до 25 834 рублей

Средняя пенсия неработающих россиян выросла до 25 834 рублей

Средняя пенсия неработающих россиян на 1 июля 2026 года достигла 25 834 рублей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России, за год выплата увеличилась примерно на 1,8 тысячи рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии