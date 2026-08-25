Средняя пенсия неработающих россиян выросла до 25 834 рублей

Средняя пенсия неработающих россиян на 1 июля 2026 года достигла 25 834 рублей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России, за год выплата увеличилась примерно на 1,8 тысячи рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии