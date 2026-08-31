Loewe spells out its name in the buckles of new sandals

Loewe has built the branding on its new Type Fussbett sandal entirely out of hardware. Five oversized metal buckles, each individually shaped, spell out L-O-E-W-E across the crisscrossing suede straps: a logo made from the fixtures that would normally hold the shoe together.
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