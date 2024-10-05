Иммунолог Радаева объяснила, почему опасно толстеть, если вы уже похудели

Если к лету похудеть вы так и не успели, уже можно начинать худеть к Новому году. Если серьезно, многие люди буквально не выходят из порочного круга: набрал пару лишних килограммов — сел на строгую диету — похудел — на радостях начал есть больше прежнего — снова набрал пару лишних килограммов — снова сел на диету… Жизнь в режиме вечного похудения может быть утомительной.