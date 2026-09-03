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Татар-информ

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Число молодых предпринимателей в малом бизнесе выросло на 18% с начала года

Число молодых предпринимателей в малом бизнесе выросло на 18% с начала года

По данным банка ВТБ, число индивидуальных предпринимателей младше 35 лет среди клиентов сегмента малого и среднего бизнеса выросло на 18% с начала 2026 года.

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