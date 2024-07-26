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Власти Челябинской области сообщили об отсутствии пострадавших при прорыве дамбы

Власти Челябинской области сообщили об отсутствии пострадавших при прорыве дамбы Власти Челябинской области сообщили, что в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Карабаше никто не пострадал.

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