Власти Челябинской области сообщили об отсутствии пострадавших при прорыве дамбы Власти Челябинской области сообщили, что в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Карабаше никто не пострадал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии