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Мишустин рассказал о пяти основных направлениях работы ЕАЭС

Мишустин рассказал о пяти основных направлениях работы ЕАЭС

Председатель правительства России Михаил Мишустин 17 декабря назвал обеспечение общего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ключевыми товарами и ресурсами одним из пяти основных направлений работы организации.

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