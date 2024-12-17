Мишустин рассказал о пяти основных направлениях работы ЕАЭС

Председатель правительства России Михаил Мишустин 17 декабря назвал обеспечение общего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ключевыми товарами и ресурсами одним из пяти основных направлений работы организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии