Метеочувствительный человек улыбается вместе с солнцем, плачет вместе с дождём. Представляем прогноз на 10 мая в Воронеже

Метеочувствительный человек улыбается вместе с солнцем, плачет вместе с дождём. Представляем прогноз на 10 мая в ВоронежеСегодня, 10 мая, небо словно набросило на землю шаль из облаков, а лёгкий западный ветер, со скоростью 3,3 м/с, шепчет тайны листкам деревьев.