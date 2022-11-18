Можно ли оставлять зарядку от смартфона в сети

Проводные зарядные устройства все еще используются, хотя у многих уже есть беспроводные. Поэтому остается актуальным вопрос: можно ли оставлять зарядку в розетке, когда она не заряжает смартфон или другой гаджет? Некоторые считают, что неиспользуемую зарядку нужно выключать из розетки.
Популярные статьи
- Современные модели стрелкового оружия России (массовые и армейские, во всяком случае) выпускаются под патрон калибра 5,45 мм
- Простой российский обыватель, как только узнал новость о работе наших парней в Африке - сразу бы возмутился, что мы там забыли, у самих проблем выше крыши
- Пролить свет на то, что происходило, помогут воспоминания немки Греты Нойман, которой на момент взятие русскими Берлина было всего 18 лет
Свежие комментарии