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Можно ли оставлять зарядку от смартфона в сети

Можно ли оставлять зарядку от смартфона в сети

﻿﻿Проводные зарядные устройства все еще используются, хотя у многих уже есть беспроводные. Поэтому остается актуальным вопрос: можно ли оставлять зарядку в розетке, когда она не заряжает смартфон или другой гаджет? Некоторые считают, что неиспользуемую зарядку нужно выключать из розетки.

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