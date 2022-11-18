Можно ли оставлять зарядку от смартфона в сети

﻿﻿Проводные зарядные устройства все еще используются, хотя у многих уже есть беспроводные. Поэтому остается актуальным вопрос: можно ли оставлять зарядку в розетке, когда она не заряжает смартфон или другой гаджет? Некоторые считают, что неиспользуемую зарядку нужно выключать из розетки.