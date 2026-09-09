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"Реальность отрезвит". Эксперт оценил внушительную победу партии АдГ на выборах в ФРГ

"Реальность отрезвит". Эксперт оценил внушительную победу партии АдГ на выборах в ФРГ

Популистское объединение может изменить свои подходы к текущей ситуации после громкого успеха, заявил политолог amic.

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