Свалку высотой в три метра обнаружили в одном из СНТ Иркутска

Незаконная свалка выявлена на территории садоводства «Ветеран труда». Как сообщили в управлении Росприроднадзора по Иркутской области, специалисты зафиксировали масштабное загрязнение почв – высота навалов мусора достигала 3 метров.
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