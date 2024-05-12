Рогов: Макрон при мысли о России начинает щетиниться как еж

Французский президент Эммануэль Макрон в рамках своих заявлений о России "щетинится как еж". Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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