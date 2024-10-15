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РБК: ущерб по делу о космических контрактах Минобороны оценили в 118 млн рублей

РБК: ущерб по делу о космических контрактах Минобороны оценили в 118 млн рублей

Совладелец компании "Радиоавтоматика" Владимир Иванов, который был задержан в августе по подозрению в хищении денежных средств при реализации госконтрактов для Минобороны, нанес ущерб на сумму 118 млн руб.

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