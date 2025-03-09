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Неординарные газовые новости

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"Северный поток". Запад сам себе роет яму, отказываясь от российского газа

"Северный поток". Запад сам себе роет яму, отказываясь от российского газа

Политика русофобии как главное препятствие Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в интервью РИА Новости высказал мнение, что перезапуск газопровода "Северный поток" в ближайшее время маловероятен.

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