"Северный поток". Запад сам себе роет яму, отказываясь от российского газа

Политика русофобии как главное препятствие Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в интервью РИА Новости высказал мнение, что перезапуск газопровода "Северный поток" в ближайшее время маловероятен.
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