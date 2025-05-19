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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Ведомости» узнали о получении владельцами ПВЗ уведомлений о вызове в налоговую

«Ведомости» узнали о получении владельцами ПВЗ уведомлений о вызове в налоговую

Владельцы ПВЗ маркетплейсов из разных российских регионов весной 2025 года начали массово получать уведомления о вызове в налоговую и требования предоставить документы в связи с подозрениями в уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ, пишут «Ведомости» со ссылкой на бухгалтеров и юриста.

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