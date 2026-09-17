В Москве завершили подготовку электронного голосования

В Москве завершили техническую подготовку системы электронного голосования к выборам в Госдуму. Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра, готовы страница онлайн-голосования, терминалы на участках и электронный список избирателей.
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