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На спортивно-парковом комплексе «Стадион имени Ленина», города Хабаровска состоялась информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!»

На спортивно-парковом комплексе «Стадион имени Ленина», города Хабаровска состоялась информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!»

Хабаровчане увидели экспозиции авиатехники Хабаровского регионального отделения «ДОСААФ», ретро-автомобилей Хабаровской краевой ассоциации автомобилистов, технических средств, образцов вооружения и экипировки военнослужащих.

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