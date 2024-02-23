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Британский полковник рассказал о последствиях провала пуска Trident

Британский полковник рассказал о последствиях провала пуска Trident

Commons.wikimedia.org Неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 подорвал позиции Великобритании, заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в своей статье для The Telegraph.

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