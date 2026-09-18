Психологи назвали ключевую ошибку родителей, из-за которой взрослые дети перестают общаться с ними

Главная ошибка родителей, способная привести к отдалению взрослых детей, заключается в том, что они продолжают общаться с ними как с теми, кого необходимо контролировать, исправлять и постоянно направлять.
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