Депутат Водолацкий: Киев эвакуировал госучреждения из Купянска

Координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий, что Киев эвакуировал своих чиновников из госучреждений в Купянске Харьковской области из-за наступления российских военных на этом участке фронта.