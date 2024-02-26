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Депутат Водолацкий: Киев эвакуировал госучреждения из Купянска

Депутат Водолацкий: Киев эвакуировал госучреждения из Купянска

Координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий, что Киев эвакуировал своих чиновников из госучреждений в Купянске Харьковской области из-за наступления российских военных на этом участке фронта.

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