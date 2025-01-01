Барнаульцев возмутил флаг США на окне дома в новогодний вечер

Некоторые отметили, что в этом нет ничего страшного, а другие уверены, что это провокация Жителей Барнаула возмутил флаг США, который они увидели перед Новым годом на окне одного из домов на улице 65 лет Победы, "Инцидент Барнаул".
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