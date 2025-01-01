Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Soukhatchev
    И шо? Во всем Православном Российском Барнауле не нашлось Ни Одного Патриота с Дробовиком для объяснения Наших Россий...Барнаульцев возму...
  • Михаил Васильев
    А родственники должны теперь тело в Новосибирск везти?В Сибири самолет ...
  • Сергей Храмов
    Если разделить учебу в школах отдельно для девочек и мальчиков, у школ станет намного меньше драк в школах и за ворот...Минпросвещения вы...

Барнаульцев возмутил флаг США на окне дома в новогодний вечер

Барнаульцев возмутил флаг США на окне дома в новогодний вечер

Некоторые отметили, что в этом нет ничего страшного, а другие уверены, что это провокация Жителей Барнаула возмутил флаг США, который они увидели перед Новым годом на окне одного из домов на улице 65 лет Победы, "Инцидент Барнаул".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Soukhatchev
И шо? Во всем Православном Российском Барнауле не нашлось Ни Одного Патриота с Дробовиком для объяснения Наших Российских Ценностей??? Не могу в это поверить, т.к. живу уже 25 лет в Ванкувере, Канада!!!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх