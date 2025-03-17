В Югре госавтоинспекторы оказали помощь водителю на загородной автодороге

На 665-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе сотрудники дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Александр Чоблаев совместно с прапорщиком полиции Алексеем Московских, находясь на маршруте патрулирования, увидели стоящее на обочине транспортное средство «ГАЗель» с включенной аварийной сигнализацией, а перед автомобилем в сугробе находился прицеп.