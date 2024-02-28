Вице-мэр Ракова сообщила об открытии после капремонта центра госуслуг в Хамовниках

Обслуживание здесь будет еще быстрее, проще и доступнее Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице продолжается совершенствование инфраструктуры для получения госуслуг.
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