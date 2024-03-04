Кабмин Японии: власти следуют политике заключения мирного договора с Россией

Власти Японии в работе с новым послом России Николаем Ноздрёвым намерены следовать политике, заключающейся в приверженности заключению мирного договора и решению территориального вопроса, заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.
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