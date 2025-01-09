Первый шаг к Китаю -- сбылась мечта 14-летней московской школьницы о посещении посольства Китая

Москва, 7 января /Синьхуа/ -- Знакомство с китайским чайным искусством и национальной одеждой, тестирование компьютерной игры "Черный миф: Укун" -- все эти мероприятия вызвали большой интерес у московской школьницы Анны Долгих, которая в понедельник исполнила свое новогоднее желание и посетила посольство КНР в РФ в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".