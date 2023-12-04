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FT: Киев может не получить €50 млрд от ЕС из-за кризиса в Германии

FT: Киев может не получить €50 млрд от ЕС из-за кризиса в Германии

Украина рискует не получить обещанные Евросоюзом 50 миллиардов евро из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.

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