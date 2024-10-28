Тест на «старость»: врач нашла удивительный способ проверить биологический возраст

Данными поделилась эндокринолог Зухра Павлова. Найден надежный индикатор старения. О нем рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в Telegram — доктор привела данные по итогам исследования группы ученых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии