Экс-тренер "Спартака" Каррера о Промесе: клуб может принять меры против него

Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что красно-белые могут принять меры против футболиста команды Квинси Промеса, если он не сможет длительное время выходить на поле, передает "Спорт-Экспресс".
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