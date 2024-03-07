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Экс-тренер "Спартака" Каррера о Промесе: клуб может принять меры против него

Экс-тренер "Спартака" Каррера о Промесе: клуб может принять меры против него

Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что красно-белые могут принять меры против футболиста команды Квинси Промеса, если он не сможет длительное время выходить на поле, передает "Спорт-Экспресс".

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