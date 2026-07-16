Европейские фондовые рынки торгуются без выраженной динамики на фоне геополитических рисков

Европейские фондовые индексы в четверг начали торги практически без изменений. Более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в США усилили ожидания сохранения осторожной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, однако позитивный эффект был ограничен ростом геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.