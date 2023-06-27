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Экс-главе МЧС Кузбасса дали 10,5 лет тюрьмы из-за "Зимней вишни"

Экс-главе МЧС Кузбасса дали 10,5 лет тюрьмы из-за "Зимней вишни"

Также экс-чиновника обязали оплатить штраф в размере 900 тысяч рублей В Кемерово суд приговорил к 10 с половиной годам колонии строгого режима экс-главу управления МЧС Кузбасса Александра Мамонтова, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

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