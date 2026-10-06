Осенняя забота о саде: глубокая подкормка и защита от монилиоза

Почему осень решает судьбу будущего урожая Каждый сезон я убеждаюсь: то, что происходит в саду осенью, напрямую определяет, каким будет следующее лето.
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