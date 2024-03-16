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Джеймс Воулз: «Я составил правила борьбы для Росберга и Хэмилтона с очень четкими указаниями перед сезоном-2014»

Как сообщил руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз, работавший в «Мерседесе», перед стартом сезона-2014 стало понятно, что титул достанется либо Нико Росбергу, либо Льюису Хэмилтону.

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