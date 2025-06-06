Это точно. Ибо слабый не одолеет бюрократию в военкомате. Я пока не смог. БгггПришла пора, дорогие читатели, рассказать вам страшную тайну (шутка), где я пропадал всю прошлую неделю.
«Как я ходил в военкомат» или «Хохлам читать и плакать»
Комментарии
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И
Искандер
Да там не грамматика, а спинной и костный мозг (головного сроду не было) 75 летней старухи без социальной ответственности необратимо ущербны.
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4 час.
Ингерман Ланская
мы не препятствуем... подучите.
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3 час.
Алексей Перин
Кому?! Польско-хохлятскому быдлу, которое крапает свои писюльки под разными никами?! То это Тан, то Ланская, то еще какой то неудобоваримый позывной...Их там сидит человек десять и изгаляются как могут, а Вы им про грамматику...Не отвечайте этим мразям, они же за каждый ответ копейку получают, пусть сдохнут с голодухи.
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1 час.
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