«Как я ходил в военкомат» или «Хохлам читать и плакать»

Да там не грамматика, а спинной и костный мозг (головного сроду не было) 75 летней старухи без социальной ответственности необратимо ущербны.

Алексей Перин

Кому?! Польско-хохлятскому быдлу, которое крапает свои писюльки под разными никами?! То это Тан, то Ланская, то еще какой то неудобоваримый позывной...Их там сидит человек десять и изгаляются как могут, а Вы им про грамматику...Не отвечайте этим мразям, они же за каждый ответ копейку получают, пусть сдохнут с голодухи.