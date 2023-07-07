«Он никому ничего не должен». Радимов — о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»

Владислав Радимов высказался о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит». Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в команду из Санкт-Петербурга.
Владислав Радимов высказался о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит». Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в команду из Санкт-Петербурга.
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