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«Он никому ничего не должен». Радимов — о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»

«Он никому ничего не должен». Радимов — о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»

Владислав Радимов высказался о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит». Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в команду из Санкт-Петербурга.

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