Обмен Гаджиев рассказал, почему УЕФА не вернул взрослую сборную России

Фото: Наталья Мущинкина Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, который в настоящее время является президентом футбольного клуба «Динамо» из Махачкалы, прокомментировал решение УЕФА не допускать к международным соревнованиям молодежные и взрослые сборные России.
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