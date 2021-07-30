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Lil Nas X рассказал о сотрудничестве с Канье Уэстом

Lil Nas X рассказал о сотрудничестве с Канье Уэстом

В недавнем интервью с Кервином Фростом музыкант Lil Nas X рассказал о своих планах на будущий год. Первым делом 22-летний исполнитель поделился новостью о сотрудничестве с Канье Уэстом, который стал продюсером его последнего сингла Industry baby.

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