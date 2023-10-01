СССР и Россия, фантомные боли

Недавно узнал, что в специальных службах, в частности в ФРГ, занимающихся мониторингом российских «пропагандистских» ресурсов, сотрудникам запрещено погружаться в российский эфир более, чем на 4 часа в день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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