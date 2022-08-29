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В Нальчике с участием журналистов прошла акция «Один день с участковым»

В рамках Всероссийской акции «Один день с участковым» журналисты Государственного телевидения КБР «ВТК Кабардино-Балкария» провели день на административном участке в г.

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